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عدن - ياسمين التهامي - “شاهد” ما الذي حدث مع أصغر مصابة بـ”كورونا” في فلسطين الرضيعة “ميلا”؟

وأشار إلى أن بوادر شفاء 15 من أوائل المصابين بالفيروس في بيت لحم تبعث برسائل تطمين حذرة بأن المدينة تتعافى من هذا الوباء. جديد اب برس​ عاجل : قناة الـ"BBC" تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل عن هذا الخبر المرعب بخصوص انتشار فيروس كورونا حول العالم والسبب الرئيسي لانتشاره بهذه السرعة ورد الآن : "وزارة الصحة السعودية" تكشف عن عدد كبير ومفجع إصابة بفيروس كورونا لم يتوقعه الجميع ولم يخطر على بال أحد Advertisements وأضاف ملحم، في الإيجاز الصحفي حول انتشار فيروس “كورونا” في فلسطين، مساء الاثنين، أن “الطفلة ميلا نموذج لمواجهة هذا الفيروس بعد أن كانت من أوائل المصابين به، وهي خط الدفاع الأول عن كل المصابين في بيت لحم”. وتابع: “نستطيع أن نقول إن الإجراءات التحوطية والاحترازية التي بادرت إليها الحكومة منذ اليوم الأول لتفشي هذا الوباء في مدينة بيت لحم، تبعث على الإطمئنان بمحاصرة هذا الفيروس في مكمنه، وقدرة العمل على عدم انتشاره من المساحة التي هو موجود فيها”.

ولفت إلى أن اليوم شهد تسجيل إصابة جديدة في طولكرم لطالب طب قادم من بولندا وهو قيد الحجر الصحي، ما يرفع عدد المصابين في فلسطين إلى 39 إصابة (37 في بيت لحم و2 في طولكرم)، موضحا أن هناك توقعات بظهور حالات جديدة في الفترة المقبلة. وأوضح أن وزارة الصحة أخذت عينات من جميع من المخالطين للحالة الجديدة في محافظة طولكرم، وستصدر نتائج هذه العينات خلال الساعات المقبلة، آملاً أن تكون نتائج سلبية.

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