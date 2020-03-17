شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشهد السعودية تسونامي؟.. “شاهد” كيف غمرت الأمواج كورنيش جدة وأغرقت الزبائن "تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل تشهد السعودية تسونامي؟.. “شاهد” كيف غمرت الأمواج كورنيش جدة وأغرقت الزبائن "تفاصيل"



ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بعدد من المقاطع الصادمة، لمطاعم بجدة داهمتها مياه البحر بعدما تخطت الكورنيش عقب ارتفاع المد وسط ذهول ورعب الزبائن.

وتظهر المقاطع المتداولة لحظة اندفاع الأمواج تجاه حواجز الكورنيش الحديدية وتكسيرها، كما داهمت عدد من المطاعم وحطمت المقاعد والطاولات وسط وجود الزبائن في مشهد مرعب.

كما أغرقت المياه الطرق اثناء سير المركبات وتسببت في ازدحام مروري كبير.

من جانبها نبّهت إدارة المرور بمحافظة جدة سائقي المركبات على طريق الكورنيش إلى تحويل مسار الحركة المرورية بصورة مؤقتة.

وأوضحت أن تحويل مسار الحركة سببه ارتفاع أمواج البحر ووصولها إلى الطريق.

جديد اب برس​

(صحيفة دولية).. السعودية تتمدد لالتهام المهرة والسيطرة على المنافذ والنفط "تفاصيل"

المجلس الإنتقالي يهدد السعودية ويعلن التصعيد ضد حكومة هادي "تفاصيل"

عاجل وخطير جدا..المملكة تقوم بتسليم علماء اسرائيل وبريطانيا اكثر من 200 مسافر يمني لاختبار تجارب مكافحة كورونا عليهم "تفاصيل"

بالصور.. سفن "الأشباح المنبوذة" تحمل آلاف السياح والدول ترفض استقبالها "تفاصيل"

محمد بن سلمان "يفاجئ الجميع بعد أيام من إعتقال الأمير محمد بن نايف ... ويخرج بتصريح أشغل مواقع التواصل "سنضرب بيد من حديد"

عاجل : الصين تزف خبراً ساراً للجميع ... وتطمن العالم بشأن "كورونا" ، وتعلن عن نهاية موعد الفيروس في العالم كله (شاهد كيف ومتى سينتهي ؟)

الإمارات تصعق_التحالف!_وتكشف_عن حليفها_الحقيقي_في_حربها على اليمن "تفاصيل"

عاجل : أبرز قيادات الشرعية يلقون مصرعهم بهذا الشكل المرعب ... وهذا هو السبب في قرع طبول الحرب في هذه المحافظة

شاهد : "كورونا أرعب الجميع " ... وهذا ما فعله كورونا بالحوامل والمرضى في المملكة (تفاصيل)

باكستان تسجل 130 إصابة جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى .تفاصيل.

وردنا الان..الجزائر تعلق الرحلات الجوية من وإلى 5 دول عربية. تفاصيل

عاجل : مصادر طبية يمنية تعلن عن "الكارثة العظمى" لفيروس كورونا وتفاجئ الجميع، وتكشف بالأسم عل المناطق الأكثر ضرراً من الفيروس والتي سيكون من نصيبها تسجيل أرقام جنونية من إصابات كورونا

شاهد.. هل القدس عاصمة للكيان المحتل أم سويسرا؟.. تلفزيون "أردوغان": إسرائيل

تعرف على المدينة العربية الوحيده بقائمة أفضل مدن العالم

جلس مع الحضور على عشاء "مارالاغو" تأكد إصابة شخص ثالث بـ"كورونا" من المخالطين لـ"ترامب" خلال زيارة الرئيس البرازيلي

ثعبان يُدخِل طفلة مستشفى محايل والفريق الطبي يباشر

الأرصاد" تنبِّة: سُحب رعدية وعوالق ترابية وتدنٍّ بمدى الرؤية

عاجل وهام:حصار بري وبحري وجوي في اليمن...والغاء نظام العمل وقرارت غير مسبوقة

شاهد : هذه الإنفجارات العنيفة والمستمرة أيضاً ... التي هزت هذه المدينة اليمنية وأنزلت الخوف في قلوب سكانها(وهذا هوالسبب الخطير والمرعب )

فيديو يوظح فوائد الصيام المتقطع أكثر من 1441 عاماً

الصحة المصرية تعلن الحجر على 300 أسرة في "تفاصيل"

الحوثيون يقومون بدور قطاع الطرق ويمنعون المسافرين للوصول الى اهاليهم ومدنهم "تفاصيل"

صنعاء.. حملة اختطافات طالت 7 مديرات مدارس "تفاصيل مع الاسماء"

شاهد : وثيقة تقطع الشك باليقين و تؤكد تورط مسؤول في " الشرعية " في جرائم اغتيال خطباء المساجد بعدن .. "تفاصيل خطيرة"

عاجل القبض على عناصر ارهابية تابعة للامارات في سقطرى وبحوزتهم حاوية مدججة بلاسلحة "تفاصيل"

تساؤلات بشان مصير مديرات المدارس المختطفات من قبل مليشيات الحوثيين في العاصمة صنعاء "تفاصيل"

مصرع احد اجنحة الحوثي وقيادي بارز بتهمة الانقلاب على الحوثيين "تفاصيل"

صيد حوثي ثمين يقع بايدي "التحالف و الشرعية "اثناء توجهه الى مأرب . " تفاصيل "

حقائق تظهر اسباب اختطاف الاستاذة .صباح القرعي.مديرة مدرسة بلعاصمة صنعاء وهذة ليس المرة الاولى بالنسبة لها تفاصيل

في دولة عربية الأرض تنشق بشكل مفاجئ وتبتلع السيارات وتدمير في البنيان كـــارثة تحدث الهلع ةالخوف

مغترب يمني ينتحر: اخبار المغتربين توجع القلب: رسوم الكفالة وظغوط القرارت تزهق ارواح المغتربين اليمنيين

لن تتصور الاسباب:ملكة جمال يمنية تقتحم عالم الافلام الاباحية وتكشف عن السبب الصادم الذي دفعها لهذا العمل ..شاهد صور وتفاصيل

عاجل : قناة الـ"BBC" تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل عن هذا الخبر المرعب بخصوص انتشار فيروس كورونا حول العالم والسبب الرئيسي لانتشاره بهذه السرعة

ورد الآن : "وزارة الصحة السعودية" تكشف عن عدد كبير ومفجع إصابة بفيروس كورونا لم يتوقعه الجميع ولم يخطر على بال أحد

تحذيرات من فيضانات سدود الأردن مع وصولها للطاقة التخزينية القصوى في سد الكفريين

ورد الآن : منذٌ ولد كورونا ، "حادثة مرعبة" تقع في السعودية ... والصحة ترعب الجميع وتعلن عن عدد جنوني وخيالي يٌسجل من ضمن ضحايا كورونا ليومنا هذا فقط

اب يقتل ابنتية بعد اعتقالهن من قبل الحوثيين وبعد قتلهن يظهر خبر صادم وفضايح ...تفاصيل

عااااجل قرارات مهمة من الجوازات السعودية بخصوص توضيح اهم الاجراءات العاجلة بشأن العمالة الجديدة...تفاصيل مهمة

رغم الظورف القاسية رغم المحن.. عاصمة الثقافة تقاوم وتنجح بتخرج 200حافظ وحافظة لكتاب لله

تصريح ناري يقطع الشك من اليقين بخصوص ظرب التحالف لمعسكرات وقادات وافراد الجيش الوطني في مأرب والجوب تفاصيل نارية

عاجل: التحالف يقصف معسكراً للشرعية في جنوب اليمن وسقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم ضباط وقيادات بارزة تفاصيل عاجلة

رئيس السلفادور : كورونا سيقتل 46 مليونا

Advertisements

شاهد السعودية تثير الجدل وتنفق 50 مليار دولار لتدعم "قطاع" (تعرف على هذا القطاع )

حسم الجدل.. هذه صورة نتيجة فحص ترمب حول كورونا

​

تجدر الإشارة إلى أن منطقة مكة المكرمة تشهد اليوم تقلبات جوية في عدة محافظات.