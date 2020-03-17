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عدن - ياسمين التهامي - “شاهد” مرقص في دبي يتبع الوقاية من كورونا! الإمارات أغلقت المساجد وأبقت على الملاهي الليلية مفتوحة..



تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أثار سخرية واسعة، من إجراءات الوقاية التي تتبعها الإمارات خشية تفشي فيروس كورونا المستجد في الملاهي الليلية التي ما زالت تعمل بينما أغلق عيال زايد المساجد، لضمان عدم انتشار الفيروس!.

جديد اب برس​

عاجل : قناة الـ"BBC" تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل عن هذا الخبر المرعب بخصوص انتشار فيروس كورونا حول العالم والسبب الرئيسي لانتشاره بهذه السرعة

ورد الآن : "وزارة الصحة السعودية" تكشف عن عدد كبير ومفجع إصابة بفيروس كورونا لم يتوقعه الجميع ولم يخطر على بال أحد

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وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، رجال الحراسة أمام ملهى ليلي في دبي، وهم يقومون بفحص رواد الملهى من أعراض الفيروس قبل الدخول إليه، وهو الفيديو الذي فجر موجة غضب واسعة على “تويتر”.

وعلق الناشط القطري “الأدعم” على الفيديو قائلاً :”يقولون مسيطرين على الوضع، مرقص في دبي يتبع الوقاية من كورونا”

وأضاف الأدعم: “اللهم لا تبلانا في هذه العقليات، الفايروس واصل حد الخطر عندهم واعلانات باغلاق وآخرتها هذا الفيديو من دبي”.





وفي وقت سابق، اتخذت أبوظبي ودبي إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد في الإمارات، كما أعلنت عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 23.

وأعلنت الإمارات تعليق الصلاة في المساجد ودور العبادة ومرافقها في جميع أنحاء الدولة اعتبارا من التاسعة مساء أمس الاثنين.

وسيتم مراجعة قرار تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها بعد أربعة أسابيع من الآن.

وذكرت الوكالة دعوة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ” والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء الإمتثال لهذا التوجيه الذي يصب في صالح أمن الوطن والمجتمع وصحة أفراده في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم.

إلى جانب المساجد قررت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إغلاق عدد من المراكز الثقافية في الإمارة مؤقتا، بدءا من الأحد وحتى 31 مارس 2020.

ويشمل ذلك، متحف اللوفر أبوظبي، ومنارة السعديات، وقصر الحصن، والمجمّع الثقافي، ومتحف قصر العين، وواحة العين، وقلعة الجاهلي، وقصر المويجعي.

فيما ستواصل المراكز الثقافية الأخرى عملها، بما فيها؛ بيت العود، بيركلي أبوظبي، مركز القطارة للفنون، والتي تقدم دروسا متنوعة في الفن، مع اتباع التعليمات الصارمة للصحة والسلامة.

كما قررت أبوظبي إغلاق صالات السينما وألعاب التسلية والترفيه والألعاب الإلكترونية حتى نهاية مارس الجاري، وقررت دبي منع المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح من إقامة حفلات الأعراس، اعتبارا من الأحد 15 مارس وحتى نهاية الشهر.

وتم تأجيل جميع الفعاليات المقررة لشهر مارس الجاري في دبي، حتى نهاية الشهر، بما في ذلك كافة أنشطة الوجهات الترفيهية.