شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن كويتي يستدرج زوجته لمنطقة بعيدة ويقتلها ثم يلف جثتها داخل بطانية بعد علاقة حميمية.. والسبب صادم ! شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على رجل أقدم على قتل زوجته، ومن ثم تخلص من جثتها بإلقائها في أرض فارغة بمنطقة السالمي بمحافظة الجهراء قبل نحو أسبوع بعد علاقة حميمية معها..

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ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن الجاني (وهو كويتي الجنسية) استدرج زوجته إلى منطقة العارضية، ثم ضربها بعصا على رأسها حتى فارقت الحياة، وذلك إثر خلافات بينهما.

وأكد مصدر أمني أن المتهم تخلص من جثة زوجته في ”بر السالمي“ بعد أن قام بلفها بـ“بطانية“.

وتم ضبط الزوج عقب شكوك راودت والدة المجني عليها، والذي أقر في التحقيقات بجريمته، وأرشد عن مكان الجثة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.