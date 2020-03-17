شكرا لقرائتكم خبر عن ضباع جائعة تباغت السود وتهاجمهم بسرعة فائقة وهاكذا كانت النهاية مرعبة وغير متوقعة..(فيديو مروع) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضباع جائعة تباغت السود وتهاجمهم بسرعة فائقة وهاكذا كانت النهاية مرعبة وغير متوقعة..فيديو مروعاندلعت مواجهات شرسة بين الضباع والأسود في إحدى المناطق، على ضفاف إحدى الأنهار، بعد أن جاعت الضباع، وتجمعت لمهاجمة الأسود.

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ويرصد فيديو انتشر على موقع يوتيوب، معارك شرسة بين مجموعة بين الضباع وأخرى أسود، في لحظات حاسمة لأجل الغذاء والبقاء على قيد الحياة.

الضباع حيوانات مفترسة من الثدييات، تكمن قوتها في كثرتها، فحين تود هزيمة أسد أو أكثر، فإنها تتجمع بكثرة وتهجم من جميع الجوانب، حتى تظفر بالنصر.

ومن أجل البقاء، تخوض الضباع المفترسة معارك مع مختلف الحيوانات البرية المفترسة، فمن الاسود إلى الفهود إلى الكلاب البرية وغيرها.

هذا الفيديو المرفق، يرصد مشاهد مرعبة من معارك حامية الوطيس، بين ضباع مفترسة ومجموعة أسود.