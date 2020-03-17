شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان في تركيا عن علاج ناجح يقضي على فيروس كورونا وينقذ جميع العالم .. لن تصدق من اكتشفه (الاسم+الصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن نجل العالم اليمني المعروف، عالميًا "الزنداني" عن اكتشافه لقاح لعلاج فيروس كورونا. أخبار جديدة من الخليج 365: ​ عاجل وخطير .. فيروس كورونا القاتل يفزع حكام الخليج و تؤكد صحيفة امريكية إصابة محمد بن زايد والسبب إرأة غريبة داخل القصر Advertisements ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ونشر نجل الشيخ الزنداني، الطبيب محمد عبد المجيد ،تفاصيل الاكتشاف الذي اثار حالة من الردود الواسعة، بين مستبشرة بالإعلان ومشككة به. ​ وجاء فيه: بعد إلحاح الكثير من الأصدقاء عليّ بالسؤال عن مسألة التوصّل للقاح خاص بعلاج كورونا ...... فإننا بفضل الله وتوفيقه قد توصلنا لعلاج ناجع يقضي على الفيروس وعلى أعراضه في فترة لا تتجاوز 72 ساعة.. ونحن الان بصدد استكمال الإجراءات البحثية له في إحدى الجامعات البحثية التركية بعد توقيع عقد الاتفاقية معها.. وقريبًا بإذن الله وتيسيره بعد استكمال الإجراءات الروتينية للبحث العلمي له في هذه الجامعة وفي مدّة لا تتجاوز الشهر بإذن الله سيتم رفع النتائج لوزارة الصحة من قِبل هذه الجامعة نسأل الله العون والتوفيق والسداد.

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