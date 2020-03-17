شكرا لمتابعة خبر عن بعد تفشي فيروس كورونا في السعودية ودول الخليج..مجلس التعاون الخليجي يباغت كل ابناء اليمن شمالا وجنوبا ويعلن موقفه من اليمن ويصدر بيان عاجل ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد تفشي فيروس كورونا في السعودية ودول الخليج..مجلس التعاون الخليجي يباغت كل ابناء اليمن شمالا وجنوبا ويعلن موقفه من اليمن ويصدر بيان عاجل ( صورة )

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تفشي فيروس كورونا في السعودية ودول الخليج..مجلس التعاون الخليجي يباغت كل ابناء اليمن شمالا وجنوبا ويعلن موقفه من اليمن ويصدر بيان عاجل ( صورة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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