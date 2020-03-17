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صنعاء - ياسمين الخيامي - اول مغترب يمني من هذه المحافظة يعمل سائق يصاب بفيروس كورونا القاتل..لن تصدق ماذا حدث له ولأفراد عائلته بعد اصابته بهذا الفيروس المرعب ( صورة + الاسم )

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