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صنعاء - ياسمين الخيامي - اعلان امريكي رسمي يزف بشرى سارة لكل سكان العالم بشأن فيروس كورونا القاتل ويوقف القلق العالمي الذي سببه هذا الفيروس الفتاك

أعلن مسؤول أمريكي، امس الاول أنه ، سيتم الكشف عن أول جرعة تجريبية كلقاح محتمل لعلاج الفيروس المستجد.

ويأتي ذلك الإعلان بالتزامن مع حالة الهلع التي سيطرت على معظم دول العالم، منذ إعلان الصين عن ظهور هذا الفيروس الذي قتل أكثر من 350 شخص صيني في بداية ظهوره.

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اعلان امريكي رسمي يزف بشرى سارة لكل سكان العالم بشأن فيروس كورونا القاتل ويوقف القلق العالمي الذي سببه هذا الفيروس الفتاك

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