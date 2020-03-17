مصلحة جوازات عدن تغلق أبوابها أمام المراجعين

أغلقت مصلحة الهجرة والجوزات بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء أبوابها أمام المراجعين.



وقال مواطنون، إن المصلحة أغلقت أبوابها واعتذرت عن استقبال أي معاملات.



ومن المرجح أن يأتي ذلك استجابة لإعلان الحكومة إجراءات منع السفر، للحد من تفشي فيروس كورونا.



وأمس الاثنين، أعلنت موانئ عدن، ومجلس القضاء الأعلى، ومطار عدن، وعدد من المؤسسات العامة والخاصة إغلاقها، ضمن إحترازات تفشي فيروس كورونا.



وكانت الحكومة الشرعية قد أقرت حزمة من الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.







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