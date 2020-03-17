شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : خلافا للانباء المتداولة .. مصدر عسكري رفيع يوضح حقيقة سقوط معسكر كوفل بيد الحوثيين ويكشف تفاصيل جديدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر عسكري حقيقة سيطرة الحوثيين على معسكر كوفل في مارب.
ونقل كريتر سكاي عن المصدر تأكيده ان الانباء التي تتحدث عن سيطرة الحوثيين على معسكر كوفل غير صحيحة.
واضاف: المعسكر وحتى اللحظة بيد قوات الشرعية وليس كما يزعم البعض بانه سقط.وتشهد محافظة مارب هجمات شرسة من قبل الحوثيين كان اخرها يوم امس حيث استهدفت قوات الحوثي معسكر صحن الجن بمارب بصاروخ باليستي ادى الى سقوط جرحى.
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