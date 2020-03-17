شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : تفاصيل جديدة وحصرية من قلب معسكر كوفل بمحافظة مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصادر عسكري معلومات جديدة حول المعارك الدائرة في محيط معسكر كوفل في محافظة مأرب شرق اليمن .

وقال المصدر لـ يمن فويس أن الجيش الوطني تمكن من صد عملية التفاف على تبة خطاب المطلة على معسكر كوفل من قبل مليشيات الحوثي الايرانية مع الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 م .

وأكد المصدر أن الجيش الوطني وبعد تمكنه من صد الهجوم نجح في الاستيلاء واستعادة المواقع التي وصلها الحوثيين مواصلا تقدمه وتحرير تبتين كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي .

وحتى ساعة كتابة الخبر ما تزال المعارك ضارية والجيش في هذه الاثناء يسجل بطولات عظيمة وخالدة.