شكرا لبحثكم عن خبر عاجل ..مصادر طبية بصنعاء تكشف بشفافية حقيقة خلو العاصمة من اي اصابات بفيروس " كارونا " حتي الان ..وتعلن عن مفاجأة صادمة ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعتبرت مصادر طبية بصنعاء أن عدم اعلان السلطات الصحية بالعاصمة والخاضعة لسيطرة الحوثيين عن تسجيل اصابات بفيروس " كورونا" لايعني بالضرورة عدم حدوث اصابات فعليه وغير معلنة .

واكدت المصادر في تصريحات لـ " اليمني اليوم " انه تم رصد عدد من الحالات المشتبه في اصابتها بفيروس " كورونا " وتم اخضاعها للحجر الصحي المنزلي بالتفاهم الغير معلن مع عائلات المشتبه بتعرضهم للاصابه بالفيروس .

واشارت المصادر الى خوف العائلات من ابلاغ السلطات عن اي اعراض تظهر على احد افرادها مماثلة لاعراض " كورونا " خشية تعرضهم لاي مكروه كون من يسيطر على العاصمة ميلشيا مسلحة تسببب في عدم الاعلان عن تسجيل حالات اصابه موثوقة .