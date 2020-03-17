شكرا لبحثكم عن خبر عاجل ..مصادر طبية بصنعاء تكشف بشفافية حقيقة خلو العاصمة من اي اصابات بفيروس " كارونا " حتي الان ..وتعلن عن مفاجأة صادمة ! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اعتبرت مصادر طبية بصنعاء أن عدم اعلان السلطات الصحية بالعاصمة والخاضعة لسيطرة الحوثيين عن تسجيل اصابات بفيروس " كورونا" لايعني بالضرورة عدم حدوث اصابات فعليه وغير معلنة .
واكدت المصادر في تصريحات لـ " اليمني اليوم " انه تم رصد عدد من الحالات المشتبه في اصابتها بفيروس " كورونا " وتم اخضاعها للحجر الصحي المنزلي بالتفاهم الغير معلن مع عائلات المشتبه بتعرضهم للاصابه بالفيروس .
واشارت المصادر الى خوف العائلات من ابلاغ السلطات عن اي اعراض تظهر على احد افرادها مماثلة لاعراض " كورونا " خشية تعرضهم لاي مكروه كون من يسيطر على العاصمة ميلشيا مسلحة تسببب في عدم الاعلان عن تسجيل حالات اصابه موثوقة .
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