شكرا لبحثكم عن خبر مصرع مهندس الانقلاب الحوثي مع 3 قيادات كبيرة بصنعاء" اسم صورة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة، عن مصرع أربع قيادات بارزة في مليشيات الانقلاب الحوثية بينهم مهندس الانقلاب، في اشتباكات بينية، في العاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر ان اشتباكات بينية داخل أجنحة المليشيات الحوثية، انتهت بمصرع القيادي الحوثي يحيى الشامي، إل جانب ثلاثه من قيادات مليشيا الحوثي.

ويحيى الشامي يوصف بأنه القائد الخفي ومهندس الانقلاب الحوثي ويشغل منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للحوثيين.