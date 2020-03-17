شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القصف الحوثي يتجدد على أحياء حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة.

Advertisements وأفادت مصادر محلية في حيس أن مليشيات قصفت الاحياء السكنية ومنازل المواطنين بشكل عشوائي وهستيري. وأضافت المصادر أن عملية القصف خلفت حالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين لاسيما الاطفال والنساء القاطنين في منازلهم. ويأتي تصعيد المليشيات على الأحياء السكنية بعد الصفعات والخسائر الفادحة التي تلقتها على سواعد القوات المشتركة في مزارع الحسينية ومديريتي التحيتا والدريهمي عقب محاولات تسلل بائسة نفذتها المليشيات الحوثية.

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