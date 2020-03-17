رصد انكسارات الحوثي المتتالية والخسائر الفادحة بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

تلقت المليشيات الحوثية، صفعات جديدة وانكسارات متتالية تكبدت خلالها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح عقب محاولاتها التسلل على مواقع القوات المشتركة في مزارع الحسينية بمديرية بيت الفقية والتحيتا ومدينة الصالح والدريمهي في محافظة الحديدة.



في مزارع الحسينية بمديرية بيت الفقية حاولت بقايا جيوب المليشيات الحوثية الدفع بالعشرات من عناصرها الى أنفاق ومخابئ مستحدثة في مزارع المواطنين شرق منطقة الجاح الإستراتيجية.

وتمكنت وحدات الإستطلاع في القوات المشتركة من رصدت تجمعات المتسللين ومخازن أسلحة لحظة تسليحهم منها لتنفيذ التسلل وسرعان ماتم دكها بضربات مباشرة من قبل القوات المشتركة المرابطة في تلك المواقع.

وأفاد مصدر ميداني أن مدفعية القوات المشتركة سددت ضربات مركزة حققت أهدافها بدقة عالية ودفنت معظم المتسللين داخل تلك الانفاق والمخابئ فيما لاذ الناجون بالفرار ،كما تم تفجير ثلاثة مخازن أسلحة وتدمير جرافة( شيول).

كما وثق تصوير جوي لحظة دك المتسللين في أنفاقهم وفرار البقية وتفجير مخازن الذخيرة والجرافة. وفي مديرية التحيتا سعت المليشيات التعويض عن خسائرها بمحاولات تسلل انتحارية على مواقع القوات المشتركة في التحيتا، الا انها قوبلت برد وإستبسال صارم من قبل أبطال القوات المشتركة.

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وقال مصدر عسكري إن القوات المستركة أوقعت خسائر مادية وبشرية في صفوف المليشيات فيما لاذت بعض العناصر بالفرار مخلفة وراءهم أذيال الهزيمة.

وفي منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا احبطت القوات المشتركة محاولة تسلل أخرى للمليشيات الحوثية، والحقت بالمليشات خسائر في العتاد والأرواح.

وفي مدينة الصالح شمال شرق مدينة الحديدة صعدت المليشيات عملياتها العسكرية بشن هجوم على مواقع القوات المشتركة، لكن القوات كانت بالمرصاد وانزلت بالمليشات انتكاسة ساحقة دفعت ضريبتها عشرات القتلى والجرحى. وفي شرق مديرية الدريهمي شنت المليشيات هجوم على مواقع القوات المشتركة استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

مصدر ميداني في القوات المشتركة قال أن المليشيات شنت هجوماً على مواقع القوات شرق الدريهمي استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وأكد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن الهجوم انتهى باجبار المليشيات على التراجع بعد مواجهات عنيفة سقط خلالها قتلا وجرحى من المليشيات.