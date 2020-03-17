الحوثيون يستهدفون الأحياء السكنية شرق التحيتا جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية منازل المواطنين في عددًا من الأحياء السكنية شرق مدينة التحيتا جنوب الحديدة.



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وأفادت مصادر محلية أن المليشيات قامت بقصف منازل المواطنين والأحياء السكنية شرق مدينة التحيتا مستخدمة الأسلحة الثقيلة منها سلاح م.ط 23، دون أي اعتبار أو اكتراث للمواطنين القاطنين في منازلهم.

واضافت المصادر أن منزل المواطن عبدالله عباس تعرض لوابل من رصاص المليشيات الحوثية بسلاح 14.5، مما سببت حاله من الخوف والذعر بين أوساط أسرته لاسيماء الأطفال والنساء.

وتواصل مليشيات الحوثي الإرهابية أعمالها الأجرامية بحق المدنيين الأبرياء وتصعيد خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية بمحافظة الحديدة وسط صمت وتجاهل أممي لكل هذه الجرائم والإنتهاكات .