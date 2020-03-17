- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يستهدفون الأحياء السكنية شرق التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية منازل المواطنين في عددًا من الأحياء السكنية شرق مدينة التحيتا جنوب الحديدة.
وأفادت مصادر محلية أن المليشيات قامت بقصف منازل المواطنين والأحياء السكنية شرق مدينة التحيتا مستخدمة الأسلحة الثقيلة منها سلاح م.ط 23، دون أي اعتبار أو اكتراث للمواطنين القاطنين في منازلهم.
واضافت المصادر أن منزل المواطن عبدالله عباس تعرض لوابل من رصاص المليشيات الحوثية بسلاح 14.5، مما سببت حاله من الخوف والذعر بين أوساط أسرته لاسيماء الأطفال والنساء.
وتواصل مليشيات الحوثي الإرهابية أعمالها الأجرامية بحق المدنيين الأبرياء وتصعيد خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية بمحافظة الحديدة وسط صمت وتجاهل أممي لكل هذه الجرائم والإنتهاكات .
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يستهدفون الأحياء السكنية شرق التحيتا جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.