شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. صنعاء تعلن رسمياً عن عملية عسكرية واسعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنه سيكشف اليوم الثلاثاء عن عملية عسكرية واسعة للجيش واللجان الشعبية. جديد "الخليج 365" Advertisements وأكد سريع أنه سيصدر بيان تفاصيل العملية عند الساعة الرابعة والنصف عصرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. صنعاء تعلن رسمياً عن عملية عسكرية واسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.