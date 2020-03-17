جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء يتلو المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بعد قليل، بياناً هاماً يكشف فيه عن عملية عسكرية واسعة للجيش واللجان الشعبية. وأكد العميد سريع في منشور على صفحته بالتويتر أنه سيصدر بيان يتعلق بتفاصيل العملية العسكرية عند الساعة الرابعة والنصف عصرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عملية عسكرية واسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.