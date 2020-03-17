الدفاعات اليمنية تتصدى لطائرات حربية معادية في سماء مأرب

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب
تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للجيش واللجان الشعبية فجر اليوم، التصدي لتشكيل قتالي مكون من عدد من الطائرات الحربية المعادية في سماء مديرية صرواح بمحافظة مأرب.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تصدت للطائرات المعادية التابعة للعدوان بعدد من صواريخ فاطر1 وأجبرتها على المغادرة دون تنفيذ أي أعمال عدائية.
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