شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا قبل قليل .. الانقلاب على هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد .. واعلان سلطان جديد بديلا عنه ...والخبر ينزل كالصاعقة على رؤوس كل ابناء السلطنة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تسبب استقبال السيد أسعد بن طارق احد افراد الاسرة الحاكمة العمانية فياستقبال المواطنين العمانيين بدلا عن السلطان الجديد هيثم بن طارق في نشر شائعات عن انقلاب ضد السلطان العماني الجديد .

حيث قامت بعض الحسابات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، يعتقد انها مواقع تمولها الامارات إشاعات مغرضة عن وجود خلافات بين الأسرة المالكة في سلطنة عمان .

ونفى السيد فيصل بن تركي آل سعيد صحةّ تلك الإشاعات .

وذكر أنّ مجلس العائلة حينما اجتمع اتفق على تزكية من ذكره السلطان قابوس بن سعيد لخلافته في وصيته.

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وأشار الى أن السيد أسعد بن طارق كان يستقبل المواطنين بسبب كثرة الوفود القادمة لتعزية السلطان هيثم بن طارق بوفاة السلطان قابوس.

وتوفي السلطان قابوس، مساء الجمعة 10يناير/كانون الثاني 2020، بعد نحو 50 عاما قضاها سلطانا.

وأعلن هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد، السير على الثوابت الخارجية لسلفه قابوس بن سعيد، لاسيما المساهمة في حل الخلافات ودعم مسيرة التعاون الخليجي.

جاء ذلك في أول خطاب للسلطان الجديد الذي تم تسميته وفق وصية قابوس.

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