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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. المليشيا تختطف مديرة مدرسة السماوي بصنعاء وتقتادها إلى جهة مجهولة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
أقدمت مليشيات الحوثيين على اختطاف مديرية مدرسة بالعاصمة صنعاء واقتادتها الى جهة مجهولة.
وذكرت مصادر تربوية أن مليشيات الحوثيين اختطفت الأستاذة صباح القرعي، مديرية مدرسة الشهيد السماوي للبنات بمنطقة الوحدة وسط العاصمة صنعاء.
ووفق المصادر ، أن مسلحي المليشيات الحوثية نقلوا مديرة المدرسة المختطفة على متن أحد الأطقم التابعة لهم إلى مكان مجهول.
وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها المليشيات باعتقال الأستاذة صباح القرعي حيث تعرضت للاعتقال في مارس 2018م عقب مشاركتها في الوقفة التي نظمتها عدد من الحقوقيات والناشطات اليمنيات أمام منزل الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح ووضع أكاليل من الورود جواره بمناسبة ذكرى عيد ميلاده.
وتأتي هذه الجريمة بعد أيام على صدور تقارير حقوقية دولية ومحلية بمناسبة يوم المرأة العالمي نددت بجرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية بحق النساء في اليمن
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