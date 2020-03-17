شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصلحة الهجرة والجوازات في عدن تغلق ابوابها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

عدن - الخليج 365

أغلقت مصلحة الهجرة والجوازات في العاصمة عدن، أبوابها اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية .

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وذكرت مصادر محلية في عدن، أن المصلحة رفضت إستقبال أي معاملات لإستخراج جوازات سفر وأبلغت المتعاملين أنه تم إغلاق المصلحة بشكل مؤقت .

ويتوقع أن يبدأ اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المنافذ البرية وتشديد الإجراءات على المنافذ البحرية، وذلك ضمن تحركات الحكومة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد