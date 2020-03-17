"سلمان للإغاثة" يوزع 4,300 كرتون تمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 4,300 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 25,800 فرد.



ووفق وكالة "واس" تأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.

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