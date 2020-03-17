مليشيا الحوثي تقتحم مقر مناضلي الثورة بصنعاء وتنهب محتوياته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020 الخليج 365 ـ صنعاء اقتحمت مليشيا الحوثي مقر منظمة "مناضلي الثورة اليمنية" بالعاصمة صنعاء وقامت بنهب محتوياتها.

Advertisements وأكدت مصادر محلية، لـ"الخليج 365" أن مسلحي مليشيا الحوثي اقتحموا مقر المنظمة ونهبوا محتوياتها من سجلات ومخطوطات ووثائق تاريخية وكل ما يتعلق بالثوار والمناضلين. وأشارت المصادر أن المليشيات منعت موظفي المنظمة من دخول المقر وما زالت تحتله. وأقدمت ميليشيات الحوثي أقدمت، خلال السنوات الماضية، على سرقة مخطوطات تاريخية وكل ما يتعلق بثورة 26 سبتمبر المجيدة، ونهبت وأخفت الارشيف التاريخي لصحيفة الثورة و26 سبتمبر بالعاصمة صنعاء

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