شكرا لبحثكم عن خبر في غاية الخطورة..المملكة تصعق مواطنيها والمقيمين فيها وتتعمد اصابة البعض بفيروس كورونا القاتل وتدفع للمصاب هذا المبلغ المالي الكبير لهذا السبب الصادم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2020/03/17 الساعة 10:24 صباحاً (العين أونلاين_متابعات )

وردنا الان: الصين تفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف (بالاسم) عن الدولة التي نشرت كورونا في العالم كله .. شاهد Advertisements عاجـــل إعلان صادم يهز العالم بشأن حقيقة فيروس كورونا لا داعي للخوف بعد اليوم فقد ظهرت الحقيقة فيديو مرعب.. امرأة تواجه أسدًا بيديها وحينما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب.. والنهاية مفاجأة نجمة “باب الحارة “ تصدم الجميع بظهور جديد بعد تغير ملامحها .. لن تصدقو كيف أصبحت .. شاهدو كيف بدت مثيرة وفاتنة (صور)

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كانت هذه تفاصيل خبر في غاية الخطورة..المملكة تصعق مواطنيها والمقيمين فيها وتتعمد اصابة البعض بفيروس كورونا القاتل وتدفع للمصاب هذا المبلغ المالي الكبير لهذا السبب الصادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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