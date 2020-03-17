شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : يحدث الان تجريب اول لقاح للقضاء على فيروس كورونا..."شاهد فيديو مباشر"..."النتائج خلال ساعات" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرضت فضائية الحدث، بدء تجربة لقاح ضد فيروس كورونا في أمريكا على متطوعين غير مرضى، الخبراء يقولون إنه قد يستغرق سنة حتى يبصر النور.

شاهد | بدء تجربة لقاح ضد #كورونا في #أميركا على متطوعين غير مرضى.. الخبراء يقولون إنه قد يستغرق سنة حتى يبصر النور pic.twitter.com/upZLuhEGaX

جديد "الخليج 365"

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وأفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن أول تجربة لقاح ضد فيروس كورونا تجرى الآن فى أمريكا، وأوضح تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية أنه سيتم اليوم الاثنين، تسليم الجرعة الأولى المحتملة من اللقاح المطور لعلاج فيروس كورونا، فى تجربة سريرية لمحاولة إيجاد حل لهذه الفاشية.

وصرح مسئول حكومي وفقا لتقرير جريدة "نيويورك تايمز"، أن الجرعة الأولى التي سيتم تسليمها يوم الاثنين، في تجربة سريرية للقاح محتمل COVID-19، سيتم تجرتها على أول مشارك فى التجربة.

وسيبدأ الاختبار مع 45 متطوعًا شابًا وصحيًا بجرعات مختلفة من اللقاح الذى تم تطويره بالتعاون مع المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية NIH وشرطة تطوير العقاقير الأمريكية Moderna Inc ، والهدف من هذا هو التحقق من أن اللقاحات لا تظهر أى آثار جانبية مقلقة، مما يمهد الطريق لاختبارات أكبر.