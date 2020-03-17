شكرا لمتابعة خبر عن نجمة “باب الحارة “ تصدم الجميع بظهور جديد بعد تغير ملامحها .. لن تصدقو كيف أصبحت .. شاهدو كيف بدت مثيرة وفاتنة (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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