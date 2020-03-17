هام جدا.. إنشقاق مفاجىء لسطح الكرة الأرضية يبتلع السيارات وما حوله في دولة عربية .. هل هي القيامة " صور "

عدن - ياسمين التهامي - < >ابتلعت الأرض السيارات بشكل مفاجئ في مصر بسبب هبوط أرضي تسبب في تضرر عدد من السيارات بمدينة العبور.

وجاء ذلك بعد انهيار سور نادي الجولف، أمام الحي السابع، حيث أظهرت عدة صور انهيار أرضي بمنطقة الجولف بالعبور، إثر الطقس السيئ وتجمعات أمطار بالمنطقة.

أخبار جديدة من الخليج 365:

عاجل وخطير .. فيروس كورونا القاتل يفزع حكام الخليج و تؤكد صحيفة امريكية إصابة محمد بن زايد والسبب إرأة غريبة داخل القصر

Advertisements

​

​

​

​

​

​

​

​​

الأرض تنشق بشكل مفاجئ وتبتلع السيارات



وسادت حالة من الخوف بين المواطنين، إثر ابتلاع الهبوط الأرضي، سيارة على أحد الطرق.

وكانت الأرصاد حذرت من أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.