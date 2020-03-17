شكرا لمتابعة خبر عن رجل يثق به الرئيس هادي كما يثق بأولاده، لكنه خائن طعن هادي في ظهره بضربة ساحقة وقدم للحوثيين الهدية الكبرى( شاهدة صورة واسم الخائن ولن تصدق ماذا فعل ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - رجل يثق به الرئيس هادي كما يثق بأولاده، لكنه خائن طعن هادي في ظهره بضربة ساحقة وقدم للحوثيين الهدية الكبرى( شاهدة صورة واسم الخائن ولن تصدق ماذا فعل )

2020/03/17 الساعة 10:46 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر رجل يثق به الرئيس هادي كما يثق بأولاده، لكنه خائن طعن هادي في ظهره بضربة ساحقة وقدم للحوثيين الهدية الكبرى( شاهدة صورة واسم الخائن ولن تصدق ماذا فعل ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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