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صنعاء - ياسمين الخيامي - السلطات السعودية تباغت الجميع وترعب كل المغتربين في المملكة وتصدر قبل قليل قرار صارم ومخيف لكل العائلات بشأن فيروس كورونا القاتل والتنفيذ فورا ودون ابطأ

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