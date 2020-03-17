شكرا لبحثكم عن خبر صحفي من اطراف مدينة الحديدة : الصاع عندنا بصاعين.. ولن يطول الانتظار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر الصحفي نجيب المحبوبي صورة له والى جواره مقاتلين في الوية العمالقة وهم متمترسون في مواقعهم بأطراف مدينة الحديدة ، وكتب عليها التعليق التالي:

" طال صبرنا في مواقعنا ملتزمين بالهدنة التي خرقتها المليشيات الحوثية منذ اليوم الاول.. الحديدة امام اعيننا لكن لا نستطيع التقدم بسبب القرارات الاممية التي ورطنا فيها السياسيين في السويد ..

والله رجال الاول عمالقة اذاقوا العدو مرارة الحياة فالصاع عندهم بصاعين..

اشياء كثيرة حصلت سنذكرها في الوقت المناسب..

لن يطول الانتظار".