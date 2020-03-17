مأرب.. اشتداد المعارك بين قوات الجيش والمليشيا في جبهة صرواح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020 الخليج 365 ـ خاص: تشهد مديرية صرواح في محافظة مأرب، شرقي اليمن، مواجهات عنيفة منذ يوم أمس، بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي.

وذكرت مصادر ميدانية أن المواجهات تدور على أكثر من جبهة في المديرية وبمختلف أنواع الأسلحة. Advertisements وأكدت المصادر أن قتلى وجرحى من الجانبين سقطوا في المواجهات التي مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر. وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات على مواقع تمركز المليشيا في المديرية. وتسعى مليشيا الحوثي إلى تحقيق تقدم في الجبهة الغربية لمأرب بعد تقدمها في نهم والجوف

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