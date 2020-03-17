شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : دول مجلس التعاون الخليجي يفاجئ الجميع ويصدر بياناً هاماً حول اليمن..."بيان" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، على الموقف الثابت لمجلس التعاون لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
وأشاد الحجرف خلال لقائه، اليوم، السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر بالجهود التي تقوم بها المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن وفق تلك المرجعيات، وما تقدمه من دعم إغاثي وإنساني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية والدعم التنموي من خلال المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لمساعدة أبناء الشعب اليمني.
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من جهته أعرب السفير السعودي محمد آل جابر عن تقديره البالغ للجهود التي تبذلها الأمانة العامة مما يؤكد حرص مجلس التعاون على التوصل إلى الحل السياسي المنشود الذي يحفظ لليمن الشقيق وحدته وأمنه وسيادته واستقراره، وينهي الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب اليمني.
وأكد السفير السعودي استمرار المملكة في تقديم كافة أوجه الدعم السياسي والتنموي والإغاثي للشعب اليمني.
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