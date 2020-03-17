شكرا لقرائتكم خبر عن يغفلها الكثير من الناس...علامات تدل على الإصابة بفيروس كورونا..."تعرف عليها" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements ستمر فيروس كورونا في الانتشار حول العالم بسرعة كبيرة، مجبرا الكثيرين على الحجر الصحي للتأكد من عدم الإصابة بالمرض.ويتمثل أحد الأعراض الأكثر شيوعا لفيروس كورونا (COVID-19)، الذي يُغفل بسهولة كبيرة، التعب، وفقا لمنظمة الصحة العالمية التي أوضحت أن الحمى والسعال الجاف من الأعراض الشائعة للمرض.وتسرد المنظمة الأعراض الأخرى الأقل شيوعا لـ COVID-19. وتشمل: (أوجاع وآلام - احتقان بالأنف - سيلان الأنف - التهاب الحلق - إسهال)وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن 80% من الأشخاص يتعافون من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص.ويحتاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو أمراض الرئة أو السرطان أو مرض السكري، إلى اتخاذ احتياطات إضافية من الإصابة بالمرض.وتحث إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS، على غسل الأيدي كثيرا بالماء والصابون. ويوصى باستخدام معقم اليدين عند عدم توفر الماء والصابون.وتعد العزلة الذاتية هي المفتاح عند العودة من الأماكن الأكثر تضررا بالفيروس، حتى لو لم تظهر أي أعراض .

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