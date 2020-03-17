شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب هذه التهمة...تعرض طالبة يمنية في ماليزيا للسجن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استنكرت مجموعة جنوبيات من أجل السلام وبشده الانتهاك الذي تعرضت له الفتاة اليمنية حنان محمد من قبل سفارة اليمن في ماليزيا.

واتهمت المجموعة السفارة بالتقاعس عن أداء واجبها ولم تسارع في متابعة قضية الفتاة التي فقدت جوازها وتعرضت إثر ذلك للسجن في ماليزيا بتهمة ( الهوية المجهولة ) .

جديد "الخليج 365"

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واعربتت مجموعة جنوبيات من أجل السلام عن تضامنها الكامل مع الفتاة حنان ومثيلاتها ممن تعرضن لانتهاك حقوقهن من قبل سفارة اليمن للحكومة الشرعية في ماليزيا ممثلة بالسفير عادل باحميد والقنصل الأكوع ..

ودانت المجموعة موقف السفير والقنصل من قضية الفتاة مطالبة وزير الخارجية في حكومة الشرعية بالتدخل العاجل لايقاف الاستهتار بالواجبات وانتهاك حقوق المرأة لاسيما بعد تعرض فتاتين يمنيتين للسجن ايضا. وناشدت حنان رئاسة الجمهورية و رئاسة الوزراء في حكومة الشرعية بالنظر إلى ماوصلت إليه الأمور بسبب عدم تعاطي السفارة مع قضايا اليمنيين بالشكل المطلوب قائلة : " لم يحصل من سابق أن دخلت يمنيات السجن إلا هذه الفترة ".

وتساءلت مجموعة جنوبيات من أجل السلام : هل ترضى حكومة الشرعية أن تتعرض مواطنة في الخارج لكل ماتعرضت له حنان؟، مشددة على أن السكوت أمام هذه الحادثة هو أيضا انتهاك واضح لحقوق المرأة لاسيما والعالم أجمع يحتفل بالذكرى 110 الثامن من مارس يوم المرأة العالمي ..

ودعت المجموعة في بيانها إلى محاسبة كل من يتسبب في إلحاق الأذى بالمرأة وانتهاك حقوقها والتقليل من مكانتها المجتمعية .