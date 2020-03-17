شكرا لقرائتكم خبر عن موجهة من مدير منفذ الوديعة الحدودي...دعوة عاجلة للمسافرين اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا مدير ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري، المسافرين اليمنيين إلى ضرورة التقيد بالتعليمات لتجنب تحمل عناء ومشقة السفر. وأعلن الصعيري إغلاق المنفذ ابتداء من أولى ساعات اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس، وفق ما ذكره في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ). جديد "الخليج 365" Advertisements وأكد ان المنفذ سيغلق بشكل تام أمام المسافرين باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثة الإنسانية، وذلك تنفيذا لقرار الحكومة بشأن الإجراءات التنفيذية لمواجهة فيروس كورونا. وأشار الصيعري إلى أهمية استكمال جهود وزارة الصحة والسلطة المحلية بحضرموت اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تسلل فيروس كورونا للبلاد، لافتاً إلى انه تم اجراء فحوصات مجانية لقرابة 32 ألف مسافر، مؤكداً أن جميع نتائج الفحوصات سليمة.

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