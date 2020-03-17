شكرا لقرائتكم خبر عن طرق بسيطة لتقوية جهاز المناعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يشكل جهاز المناعة أهمية كبرى في مواجهة الفيروسات ونزلات البرد؛ حيث يجب تناول المنتجات العضوية (الأورجانيك) مثل الفاكهة والخضراوات والألبان واللحوم التي تنمو وتصنع دون استخدام المواد الكيميائية أو المضادات الحيوية الضارة.

ويعد التعرض لأشعة الشمس من أفضل طرق تقوية الجهاز المناعي؛ حيث يعتبر عاملاً مهماً للحصانة من الإصابة بالأمراض وقتل الفيروسات؛ فضلًا عن مساعدتها على إنتاج " فيتامين د " ، وتنصح منظمة الصحة العالمية بالتعرض لمدة تتراوح من 5 إلى 15 دقيقة لأشعة الشمس عدة مرات في الأسبوع كافٍ للحفاظ على ارتفاع مستويات " فيتامين د " .

وكشفت الأبحاث أن الأشخاص الذين يستحمون بالمياه الباردة بشكل منتظم، هم أقل عرضة للإصابة بالأمراض بنسبة 30% من غيرهم، الأمر الذي يرجع إلى تحسن جهازهم المناعي، كما يساعد الحصول على ساعات كافية من النوم على تجنب الإصابة بالأمراض، وتقوية الجهاز المناعي ومكافحة الجراثيم في الجسم.

جديد "الخليج 365"

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