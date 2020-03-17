شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السعودية تعلن عن مكرمة ملكية ضخمة لكل العوائل التي تلتزم بتطبيق هذا الشيء الذي سيحارب كورونا في المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق الإعلامي عبدالرحمن المطيري؛ حملة " بيتك ووطنك " ،بغرض السيطرة على تفشي الفيروس المستجد في المملكة.

وأوضح المطيري أن المبادرة تهدف إلى تعزيز إجراءات العزل المنزلي للوقاية من الوباء، قائلا: " دول العالم تتسابق لتثبت أنها الأقوى في إدارة الأزمات، والحل الوحيد الذي لجأ إليه العالم، هو الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والإسلام قبل 1000 سنة، وهو العزل الصحي " . وقال الإعلامي: " نحن أولى بتعاليم الإسلام، والدولة لم تقصر، وتتكبد الخسائر، وقامت بإجراءات كثيرة حفاظًا على أرواح المواطنين " . جديد "الخليج 365" Advertisements وأشار إلى أنه تم تخصيص جائزة قدرها 10 آلاف ريال، قائلا: " تم تجهيز موقع اسمه (وثيقة العزل المنزلي)، يُكتب في الوثيقة اسم الأسرة وعدد أفرادها، وتتعهد فيها بالالتزام بالعزل المنزلي للحافظ على أفراد الأسرة، ثم الدخول في السحب، وبعد أسبوع يحصل الفائز على جائزة قدرها 5 آلاف ريال، وبعد أسبوع آخر تفوز أسرة أخرى بنفس المبلغ، وتكون عندها انتهت مدة العزل في المملكة المقررة بأسبوعين " .

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