شكرا لقرائتكم خبر عن في حادثة هزت كيان اليمنيين ...مجهولون يطالبون بمبلغ ضخم مقابل فدية لاطلاق فتاة عدنية مخطوفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements ختطفت عصابة مسلحة فتاة شابة بالعاصمة المؤقتة عدن يوم الأحد .

وقالت اسرة الفتاة أن ابنتهم اختفت يوم الاحد الماضي عقب خروجها من المنزل الساعة السابعة صباحا.

وأشارت الاسرة ان عمر الفتاة 20 سنة وتدعى ولاء احمدسعيد بن سعيد.وتسكن بالقلوعة شارع الرصافي.

وأوضحت الاسرة أنها تلقت رسائل نصية تطالبهم بدفع فدية قدرها ٢ مليون لإطلاق سرح ابنتهم.

وتشهد عدن انفلاتا أمنيا كبيرا منذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي عليها في اغسطس من العام المنصرم .



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