عاجل : اركان حرب قوات المجلس الانتقالي يفاجئ الجميع ويقدم استقالته ..."لن تصدق السبب"

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عدن - ياسمين التهامي - استقال نبيل المشوشي اليافعي قائد أركان حرب مايسمئ ‎#الحزام_الامني التابع للامارات في أبين عدن لحج ‎#الضالع . وقد قال نبيل المشوشي هذه الحرب ليست حربنا وتديرها دول اقليميه وما نحن الا ضحايا تحت شعارات زائفه اقدم استقالتي من المجلس الانتقالي حرصا على نزيف الدم جديد "الخليج 365" Advertisements وما اقدم عليه نبيل المشوشي سيقتدي به الكثير من زملائه قيادات مايسمى الحزام الأمني فهو ركن من أركان ألحزام الامني الذين صحو وفاقو من غفلة وعادو إلى احضان الوطن

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