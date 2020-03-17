شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق جنسياتهم...ضبط ثلاثة عشر اجنبي أثناء محاولة دخولهم مدينة عدن..."صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قوات الحزام الأمني في القطاع الأول بقيادة مصطفى العطيري تقوم بضبط مركبة على متنها ثلاثة عشر شخص أجنبي قادمين من صنعاء اثناء محاولة دخولهم العاصمة عدن.

تمكنت قوات نقطة القصر الامنية بقيادة عبدالله جعبل التابعة للقطاع الأول حزام أمني من ضبط مركبة “نوع تويوتا باص هايس” يقودها ( ع .م .ع ) قادمة من صنعاء وقد كان على متنها ثلاثة عشر ركاب من جنسيات مختلفة فحين تم الاشتباه بالمركبة أثناء محاولة مرورها في النقطة جرى على الفور توقيفها من قبل الأفراد لعمل إجراءات التفتيش الأمني.

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حيث تبين أن الاشخاص يحملون جنسيات مختلفه منهم جنسيات مصريه وافريقية واسيويه وعددهم ثلاثة عشر شخص اجنبي،كما افادو خلال الإجراءات الأولية انه قد تم دخولهم لليمن من السعودية عبر محافظة صعدة و بحوزتهم جوازات سفر قديمه.

هذا وقد تم التحفظ عليهم لانتظار التوجيهات التي أتت بتحويلهم إلى مطار عدن للاجراءات الطبية للتأكد من عدم حملهم لوباء كورونا ومن ثم لرئيس قسم شعبة العرب والاجانب لإدارة البحث الجنائي م/ عدن.