شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من كورونا...اغسل يديك مباشرة بعد لمس هذه الأشياء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشدد توصيات منظمة الصحة العالمية على تطبيق إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأهمها البقاء على مسافة لا تقل عن متر من أي شخص يعطس أو يسعل، وغسل اليدين بالماء والصابون أو بكحول مطهّر بعد لمس بعض الأسطح، وعدم لمس العين أو الأنف أو الفم قبل التأكد من نظافتهما. وتحث التوصيات على غسل اليدين لمدة 20 ثانية بعد لمس هذه الأشياء للوقاية من الفيروس: * الفلوس، وخاصة المعدنية. جديد "الخليج 365" Advertisements * الدرابزين ومقابض الأبواب. * الأسطح في المواصلات العامة. * أزرار المصاعد والإضاءة في الأماكن العامة. * أية حيوانات أليفة. * الهاتف. * أسطح طاولات المطبخ. * إذا استخدمت قلماً لا يخصّك. * مضخات الصابون في الحمّامات العامة. * الطاولات في الماكن العامة.

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