شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شخص يحول منزله لسوبر ماركت خوفا من نفاذ السلع الغذائية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رصد مقطع فيديو شخص يحول منزله لسوبر ماركت خوفا من نفاذ السلع الغذائية بالمحلات التجارية، ويأتي ذلك بعدما طالبت السلطات الجميع بالبقاء في المنازل.

وظهر في المقطع الشخص يخزن كميات كبيرة من المواد الغذائية من سكر ومكرونة وأرز ومنظفات ومعقمات ومياه وسلع أخرى بكميات كبيرة جدا.

وأثار المقطع جدلا واسعا بين متداوليه، حيث عبروا عن استغرابهم ودهشته بسبب الكميات الكبيرة من السلع الغذائية التي قام الشخص بتخزينها.

جديد "الخليج 365"

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وانهالت التعليقات علي المقطع وجاءت كالتالي:" عشان كدا الناس خايفة من نفاذ الكميات في الهايبر ماركت، هذا حالف مايطلع من البيت حتى نهاية سنة 2021 ".