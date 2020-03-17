شكرا لقرائتكم خبر عن ضد فيروس كورونا...خمسة أطعمة يمنية تقوي مناعتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعج الاسواق اليمنية بأطعمة ومأكولات تقوي مناعة المواطنين ضد وباء كورونا المستجد.

ويعد الاهتمام بالجهاز المناعي والحرص على تقويته، من أهم وسائل الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، إلى جانب غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر لمدة 30 ثانية كحد أقصى، والبعد مسافة متر واحد من الأفراد.

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والخبر السار أن هناك أطعمة تعزز من مناعة الجسم، وهي الغنية بالبروتين والألياف والأحماض الأمينية والبروبيوتيك ومضادات الأكسدة والزنك وفيتامينات "إي" و"سي" و"أ"، وإليك 11 صنفا من الأطعمة لتقوية جهازك المناعي، بحسب موقع "country1037fm"، لذا كن حريصا على وضعها في سلة التسوق عند زيارتك القادمة إلى السوبر ماركت.

"المشهد اليمني" رصد خمسة من أبرز هذه الاطعمة التي يجب على اليمنيين وضعها في موائدهم وهي:

الثوم

يحتوي الثوم على مادة "الأليسين"، التي تحفز خلايا الدم البيضاء وخلايا المناعة الأخرى لتدمير فيروسات البرد والإنفلونزا، إلى جانب العدوى الفيروسية والفطرية والبكتيرية.

وأفضل طريقة لجني فوائد "الأليسين" هي بتناول الثوم نيئا، من خلال تقطيعه أو مضغه أو سحقه، كما ينصح بفرمه جيدا ووضعه في صلصة السلطة أو في سلطة الحمص.

الجوافة

تمتلئ هذه الفاكهة الاستوائية بفيتامين ج وفيتامين أ والليكوبين والألياف وفيتامين ك.

وتتفوق الجوافة على البرتقال في أنها تحتوي على نسبة من فيتامين C تصل إلى 350%.

الزبادي

ليس الزبادي مناسبا ولذيذا فحسب ، بل إنه يساعد أيضا على حماية جهازك المناعي، وبما أن الزبادي مصدرا رائع للبروبيوتيك، فإنه غالبا ما يتصدر قائمة الأطعمة المعززة للمناعة.

الزنجبيل

يمكنك الاستمتاع بالزنجبيل الطازج من خلال العصير أو كتوابل، كما أن ذلك الجذر العطري يشاع استخدامه في الطهي، ويقوي جهاز المناعة لديك.

العدس

العدس أو ما يعرف بـ"البلسن" سهل الطهي، ويتوافر بألوان متنوعة، بما في ذلك البرتقالي والأخضر والأسود.

ويفيض العدس بالزنك، وهو معدن ضروري لإنشاء خلايا "تي"، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تساعد على محاربة العدوى.