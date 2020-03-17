شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تفكك عبوات ناسفة بمقر نقطة الارتباط بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

الخليج 365 ـ الحديدة

فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة عبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي بمقر نقطة الارتباط الثالثة بخط كيلو 16 شرق مدينة الحديدة الساحلية بغرب اليمن.

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وذكرت مصادر ميدانية أن الفرق الهندسية التابعة للواء الأول عمالقة قامت بإتلاف وتفكيك عدد من العبوات الناسفة التي قامت ميليشيات الحوثي بزرعها في محيط النقطة الثالثة لضباط الارتباط. وأضافت المصادر بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لألوية العمالقة أن ميليشيا الحوثي استغلت انسحاب ضباط الارتباط التابعين للقوات المشتركة احتجاجاً على عملية قنص تعرض لها مؤخراً ضابط الارتباط في القوات العقيد محمد الصليحي، وقامت بزرع العبوات الناسفة في مقر نقطة ضباط الارتباط الثالثة. وتأتي العملية بعد يوم من تفجير ميليشيا الحوثي مقر ضباط الارتباط في النقطة الخامسة .

في الأثناء، كشف تصوير جوي للقوات المشتركة قيام ميليشيا الحوثي باستحداث وحفر الأنفاق بوتيرة عالية داخل مزارع المواطنين شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة. ويظهر التصوير قيام مجاميع كبيرة من الميليشيا بحفر الأنفاق بشكل متسارع داخل المزارع وهو ما يدل على أن الميليشيا تنوي تصعيد الحرب