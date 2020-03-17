زوج يرعب نساء الخليج ويرتكب جريمة مروعة في الصحراء ويفر هاربا والقلق يثير الجميع

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عدن - ياسمين التهامي - < >ارتكب مواطن خليجي جريمة مروعة ضد زوجته، بعد أن استدرجها إلى أحد المناطق النائية وأوهمها بأنهما خرجا في نزهة.



وأقدم رجل كويتي على قتل زوجته بطريقة بشعة ملقياً إياها في الصحراء بعدما وضعها في حقيبة النوم لإخفاء جريمته وعدم الوصول إليها وافتضاح امره. أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ وكشفت مصادر أمنية تفاصيل الجريمة المروعة، حيث استدرج المجرم زوجته إثر خلافات بينهما وأوهمها بالقيام برحلة تخييم في بر السالمي، وعندما استقرا بالصحراء ووضعا مستلزماتهما فاجأها بضربة قوية بالعصا على رأسها فسقطت جثة هامدة في الحال.



وقاده تفكيره الشيطاني إلى وضعها في حقيبة النوم ورماها في الصحراء وفر هارباً ليعود لمنزله ، مدعياً اختفاء زوجته بعد ما خرجا سويا ولا يعرف لها مكان

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