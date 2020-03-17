الصين تعلن عن اسم وجنسية الطبيبة العربية التي انقذت البشرية واكتشفت علاج فعال يقضي على فيروس كورونا بسرعة البرق ..شاهد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعلنت الصين رسميا ومنذ ساعات قليلة عن نجاح المصل المصرى التى قدمته الد كتورة هالة وزيرة الصحة المصرية الى وزارة الصحة الصينية لعلاج فيروس كرونا والذى اثبت فاعليته بنسبة 100 % على اكثر من 7 حالات تم شفائهم لتعلن الصين ان العلماء الاطباء المصرين اثبتوا للعالم اجمع انهم هم صناع الحياة واصبح حق ابتكار المصل مصرى 100 % ليصل تصديرة الى كل دول العالم وكان ذلك بالاسعار التى تحددها وزارة الصحة المصرية مما سيكون طفرة اقتصادية في تاريخ الطب المصري --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : * شاهدكيف انتقمت أفعى ‘‘الكوبرا’’ من طباخ بعد 20 دقيقة من قطع رأسها وإعداد وجبة غداء من لحمها .. شاهد انتقامها المرعب وكيف أنهت حياته خلال ثوانٍ ( فيديو مخيف ) * حبة واحدة من هذة الفاكهة اللذيذة تحميك من النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم وتجعلك تعيش طوال عمرك مرتاح البال ..شاهد * وردنا الان: تحذير امريكي يرعب كل ملوك وامراء الخليج .. هذة الدولة الخليجية ستختفي من خارطة العالم ولن يكون لها وجود على الارض * عاجل: امريكا تباغت الجميع وترعب كل الحكام العرب وتزلزل عروشهم وتوجه اخطر اتهام لهذا الحاكم العربي وتصيبه بالرعب والهلع * فنانة عربية مشهورة تفاجئ الجميع باعترافها الصادم .. تزوجت خمسة ايام فقط واطلقت ..والسبب لا يخطر على بال احد ..شاهد * تحذير عاجل من الصين لكل سكان العالم.. اذا اصابك فيروس كورنا القاتل قم بهذا العمل البسيط فوراً وسوف تستعيد عافيتك بنفسك دون الحاجة للحجر الصحي Advertisements * عـــــاجـــــل : الكويت تصحو الان على قرارات طارئة وصارمة .. وامير البلاد يفاجئ كل دول الخليج * وداعا للسرطان والشيخوخة المبكرة ..هذا الشراب المنزلي البسيط يقيك من اخطر الامراض القاتلة ويعيد لك شبابك * هل تذكرون الاعلامي الشهير جورج قرداحي ..شاهدو المفاجأة التي اعلنها اليوم عن مايحدث داخل قناة mbc ..(فيديو صادم للجميع) * شاهد : قطعوا رأسها من الوريد للوريد وفصلوه عن جسدها ، ورغم ذلك قامت تجري على ساقيها وأصابت الجميع بالجنون (صورة مخيفة) • عـــــاجـــــل : لا داعي للخوف الآن ..شاهدو اول سيدة تحصل على جرعة لقاح فيروس كورونا .. وهذا هو موعد طرحة في الأسواق .."فيديو" • عاجـــل : إعلان طارئ من تركيا عن مفاجأة مرعبة وحدث صادم سيقتل الملايين !! • شاهدو : أجمل مذيعة عربية تصاب بفيروس كورونا وتسقط على الارض اثناء البث المباشر ..(فيديو مؤلم) ----------------------------

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