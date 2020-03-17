شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهدكيف انتقمت أفعى ‘‘الكوبرا’’ من طباخ بعد 20 دقيقة من قطع رأسها وإعداد وجبة غداء من لحمها .. شاهد انتقامها المرعب وكيف أنهت حياته خلال ثوانٍ ( فيديو مخيف ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لقى شيف صيني مصرعه أمس بعد إعداده طبقا من لحم الكوبرا حيث قامت بعضه بعد 20 دقيقة من فصله رأسها عن جسدها.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن بينج فان من فوشان بمقاطعة جوانجدونج بجنوب الصين كان يعد طبقا خاصا من لحم كوبرا من الهند الصينية، والتى يتميز لحمها بمذاق شهى. وقامت رأس الكوبرا بعض الطاهى وحقنه بسمها القاتل. --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : * شاهدكيف انتقمت أفعى ‘‘الكوبرا’’ من طباخ بعد 20 دقيقة من قطع رأسها وإعداد وجبة غداء من لحمها .. شاهد انتقامها المرعب وكيف أنهت حياته خلال ثوانٍ ( فيديو مخيف ) * حبة واحدة من هذة الفاكهة اللذيذة تحميك من النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم وتجعلك تعيش طوال عمرك مرتاح البال ..شاهد * وردنا الان: تحذير امريكي يرعب كل ملوك وامراء الخليج .. هذة الدولة الخليجية ستختفي من خارطة العالم ولن يكون لها وجود على الارض * عاجل: امريكا تباغت الجميع وترعب كل الحكام العرب وتزلزل عروشهم وتوجه اخطر اتهام لهذا الحاكم العربي وتصيبه بالرعب والهلع * فنانة عربية مشهورة تفاجئ الجميع باعترافها الصادم .. تزوجت خمسة ايام فقط واطلقت ..والسبب لا يخطر على بال احد ..شاهد * تحذير عاجل من الصين لكل سكان العالم.. اذا اصابك فيروس كورنا القاتل قم بهذا العمل البسيط فوراً وسوف تستعيد عافيتك بنفسك دون الحاجة للحجر الصحي * عـــــاجـــــل : الكويت تصحو الان على قرارات طارئة وصارمة .. وامير البلاد يفاجئ كل دول الخليج Advertisements * وداعا للسرطان والشيخوخة المبكرة ..هذا الشراب المنزلي البسيط يقيك من اخطر الامراض القاتلة ويعيد لك شبابك * هل تذكرون الاعلامي الشهير جورج قرداحي ..شاهدو المفاجأة التي اعلنها اليوم عن مايحدث داخل قناة mbc ..(فيديو صادم للجميع) * شاهد : قطعوا رأسها من الوريد للوريد وفصلوه عن جسدها ، ورغم ذلك قامت تجري على ساقيها وأصابت الجميع بالجنون (صورة مخيفة) • عـــــاجـــــل : لا داعي للخوف الآن ..شاهدو اول سيدة تحصل على جرعة لقاح فيروس كورونا .. وهذا هو موعد طرحة في الأسواق .."فيديو" • عاجـــل : إعلان طارئ من تركيا عن مفاجأة مرعبة وحدث صادم سيقتل الملايين !! • شاهدو : أجمل مذيعة عربية تصاب بفيروس كورونا وتسقط على الارض اثناء البث المباشر ..(فيديو مؤلم) ---------------------------- ويتم تقطيع الكوبرا إلى مكعبات لصنع حساء، الذى يتميز بمذاق خاص فى جواندونج، والذى يعد مطلوبا بشدة فى مطاعم المقاطعة.

وقال لين صن -44 عاما- الذى كان حاضرا فى المطعم مع زوجته سو للاحتفال بعيد ميلادها إنه لم يكن يعرف ماذا يحدث، لكنه سمع صراخا قادما من المطبخ.

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