شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حبة واحدة من هذة الفاكهة اللذيذة تحميك من النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم وتجعلك تعيش طوال عمرك مرتاح البال ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يمثل ارتفاع ضغط الدم مصدر قلق للكثير من الأشخاص، وذلك لأضراره الصحية الخطيرة التي تشمل الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

ويتفق العديد من خبراء الصحة على أن اتباع نظام غذائي صحي، يمكن أن يساعد على خفض احتمال الإصابة باضطرابات في ضغط الدم.

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

* شاهدكيف انتقمت أفعى ‘‘الكوبرا’’ من طباخ بعد 20 دقيقة من قطع رأسها وإعداد وجبة غداء من لحمها .. شاهد انتقامها المرعب وكيف أنهت حياته خلال ثوانٍ ( فيديو مخيف )

* حبة واحدة من هذة الفاكهة اللذيذة تحميك من النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم وتجعلك تعيش طوال عمرك مرتاح البال ..شاهد

* وردنا الان: تحذير امريكي يرعب كل ملوك وامراء الخليج .. هذة الدولة الخليجية ستختفي من خارطة العالم ولن يكون لها وجود على الارض

* عاجل: امريكا تباغت الجميع وترعب كل الحكام العرب وتزلزل عروشهم وتوجه اخطر اتهام لهذا الحاكم العربي وتصيبه بالرعب والهلع

* فنانة عربية مشهورة تفاجئ الجميع باعترافها الصادم .. تزوجت خمسة ايام فقط واطلقت ..والسبب لا يخطر على بال احد ..شاهد

* تحذير عاجل من الصين لكل سكان العالم.. اذا اصابك فيروس كورنا القاتل قم بهذا العمل البسيط فوراً وسوف تستعيد عافيتك بنفسك دون الحاجة للحجر الصحي

Advertisements

* عـــــاجـــــل : الكويت تصحو الان على قرارات طارئة وصارمة .. وامير البلاد يفاجئ كل دول الخليج

* وداعا للسرطان والشيخوخة المبكرة ..هذا الشراب المنزلي البسيط يقيك من اخطر الامراض القاتلة ويعيد لك شبابك

* هل تذكرون الاعلامي الشهير جورج قرداحي ..شاهدو المفاجأة التي اعلنها اليوم عن مايحدث داخل قناة mbc ..(فيديو صادم للجميع)

* شاهد : قطعوا رأسها من الوريد للوريد وفصلوه عن جسدها ، ورغم ذلك قامت تجري على ساقيها وأصابت الجميع بالجنون (صورة مخيفة)

• عـــــاجـــــل : لا داعي للخوف الآن ..شاهدو اول سيدة تحصل على جرعة لقاح فيروس كورونا .. وهذا هو موعد طرحة في الأسواق .."فيديو"

• عاجـــل : إعلان طارئ من تركيا عن مفاجأة مرعبة وحدث صادم سيقتل الملايين !!

• شاهدو : أجمل مذيعة عربية تصاب بفيروس كورونا وتسقط على الارض اثناء البث المباشر ..(فيديو مؤلم)

----------------------------

وينصح الخبراء بتناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم الذي تساعد على توازن مستويات الملح في الجسم، ويدعم أعضاءه الحيوية، مثل الفاكهة والخضروات.

ومن أهم أنواع الفاكهة التي ينصح الأطباء بتناولها لتقليل احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، المشمش وذلك لاحتوائه على كميات كبيرة من البوتاسيوم، ويُنصح بتناول حبة واحدة منه بشكل يومي، إذ يحتوي كل 100 غرام من المشمش على 1.1 من البوتاسيوم.

كما ينصح الأطباء بتناول أنواع أخرى من الفاكهة لتعزيز نسبة البوتاسيوم في الجسم مثل البرتقال والطماطم والكشمش بشكل يومي للإفادة منها في تقليل احتمال الإصابة بضغط الدم المرتفع، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية.